Ecrivains d'Italie

Dans la préface de l'ouvrage, Philippe Vilain cite Umberto Eco pour qui il existe une interaction constante entre l'auteur et le lecteur. L'écrivain est, selon lui, inventé par ses lectures et sans doute n'existe-t-il pas d'auteurs qui ne soient pas avant tout de bons lecteurs. C'est donc le sémiologue qui est à l'origine de ce recueil où des écrivains contemporains racontent quels écrivains transalpins les ont influencés dans leur démarche créative. Nous pourrons découvrir (ou redécouvrir) différents écrivains, célèbres ou plus confidentiels : l'italiano-ukrainien Giorgio Scerbanenco, maître du roman noir italien dans les années 70, la politiquement engagée Natalia Ginzburg ou Vittorio Alfieri, l'un des pionniers de l'écriture autobiographique. Nous parcourrons Naples à la recherche d'Elena Ferrante et retournerons à Turin dans le sillage du fantôme de Pavese, magnifiquement décrit par Pierre-Louis Basse ; nous écouterons Pierre Adrian évoquer Pier Paolo Pasolini, un écrivain avec lequel dialogue sa propre oeuvre. Ce sera l'occasion de vérifier comment la pensée de Pasolini demeure essentielle pour penser le monde contemporain, la culture industrialisée et mercantile. De même au sujet de Primo Levi, dont Aomar Belkaci nous livre une brillante réflexion à l'heure où les guerres et les fascismes reviennent nous hanter.