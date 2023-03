Vivre avec un chat en appartement. 7 astuces pour trouver l'équilibre et le bien-être

Un chat heureux en appartement ? C'est bien possible ! Vous vous demandez si votre chat est heureux dans cet appartement sans accès à l'extérieur... Pourquoi fait-il toujours ses griffes sur le canapé et parfois ses besoins en dehors de la litière ? Et si, par son comportement, il vous communiquait ses états d'âme... ? Dans ce livre, vous apprendrez à décrypter les faits et gestes de votre chat qui peuvent vous interroger pour mieux répondre à ses besoins (pourquoi vient-il sur le clavier de votre ordinateur juste quand vous avez besoin de vous concentrer ? Pourquoi attaque-t-il votre main alors que vous le caressez ? Etc.). Sommeil, alimentation, activités, accessoires, litière, interactions, santé naturelle... Vous découvrirez des astuces faciles à mettre en place pour mieux comprendre votre chat, tout en lui offrant un environnement de vie sécurisé et parfaitement adapté à ses besoins. Ronrons garantis !