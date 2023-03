Comprendre la monnaie avec Captain Economics

Suivez Captain Economics dans l'histoire merveilleuse de la monnaie ! La monnaie est au coeur de l'économie et occupe une place centrale dans notre vie quotidienne. Mais savez-vous réellement comment la monnaie est créée ?? A quoi servent les banques centrales ?? Est-ce que la monnaie traditionnelle va disparaître au profit de cryptomonnaies privées ?? Quels sont les liens entre la monnaie, l'inflation, les inégalités et la transition écologique ?? Et comment le système monétaire actuel pourrait-il évoluer dans les années à venir ?? Avec humilité et humour, le Captain' va parcourir le monde merveilleux de la monnaie afin de répondre à toutes ces questions... et bien d'autres ? ! Des premières formes de monnaie durant le Néolithique à la monnaie scripturale d'aujourd'hui, le système monétaire a connu de profondes modifications et il est nécessaire de bien en appréhender le fonctionnement afin de comprendre le monde dans lequel nous vivons. La monnaie a en effet un réel rôle à jouer dans la transformation de la société : une monnaie au service de l'économie et de la planète, c'est possible ? ! A condition de bien en comprendre les rouages et les limites. Vulgariser la finance et l'économie - sans passer par des raisonnements simplistes ou des idées toutes faites - voilà l'objectif de ce livre. Vous êtes prêts ?? Alors, enfilez vous aussi votre costume de super-héros et suivez le Captain' dans la galaxie de la monnaie.