Explorant la métaphore de l'animal suspendu que l'on saigne (akuteu, "suspendu" en langue innue), Soleil Launière fait état du vertige d'être constamment en suspension entre les deux cultures blanche et innue, entre la honte et la fierté, entre les mondes du visible et de l'invisible. Faisant alterner des fragments de récits personnels, où elle parle de son enfance et sa famille, et des scènes dans lesquelles elle évoque les traditions et les gestes ancestraux, elle s'interroge sur les contradictions qui forgent son identité, sa légitimité à prendre la parole au nom des siens et la délicate responsabilité qui en découle. Sa vie devient une quête perpétuelle pour savoir où se situer.