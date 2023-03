Nos étoiles mortes

Dans une famille morcelée, une petite fille attend que sa vraie vie, loin de ses parents "illusoires" et de son existence étriquée, débute. Le monde qui gravite autour de cette petite fille est opaque, les événements qui la précèdent, étouffés dans un silence diffus. Elle n'est ni heureuse ni malheureuse car, à côté du réel, il y a toujours la possibilité d'un rêve, et l'opacité soudainement s'évanouit. A force d'obéir aux conseils du "père" et de la "mère" , elle finit par flotter, par s'enliser, par s'égarer. Alors, elle s'imagine comment c'est, au-delà, ailleurs, sans cette famille qui n'arrive pas à en être une, elle observe les gens, devine ce qu'on lui cache. Et puis, elle attend, sans savoir quand la vie, celle loin des cloisons qui l'enferment, pourra enfin commencer. Dans ce sublime conte contemplatif, récit initiatique d'une jeune fille qui attend, l'autrice nous laisse à voir une famille rongée par la désunion, et les espoirs d'une jeunesse qui en espère davantage.