La meilleure élève

L'émancipation d'une transfuge de classe à travers l'amitié, les rencontres et la vie professionnelle, qui fait écho à ce que vivent de nombreux trentenaires aujourd'hui ! A presque 30 ans, Maëva quitte enfin le domicile familial et laisse ses parents, retraités martiniquais installés à Bobigny, pour un appartement proche du métro. Très vite, ses rêves d'indépendance tombent à l'eau lorsque les fondateurs de la start-up qu'elle intègre la renvoient. Son père lui fait la morale, sa mère lui conseille de s'en remettre à Dieu, et Maëva sent la fracture générationnelle l'éloigner d'eux. Elle se donne donc deux mois pour trouver sa voie. Mais comment savoir où aller lorsqu'on n'a jamais osé être soi-même ? Entre nouvelles rencontres, dépression et aventures d'un soir, un roman qui reflète l'entrain et les dfficultés de la jeunesse de notre époque !