Vic Swanson Tome 4 : Sixième sens

Je suis du genre à faire de mauvais choix. De temps en temps. Enfin... souvent ! Ca explique pourquoi je suis coincée entre quatre murs avec mon pire ennemi, Jarel. Il faut que je sorte d'ici, j'ai des trucs urgents à faire. Comme mettre fin une bonne fois pour toutes à ce que trame Jarel, retrouver un Semaj furax contre moi et avoir enfin mon happy end. Une bagatelle. Sauf que la bagatelle, c'est pas pour moi. Entre des visions qui m'apprennent que Semaj court un grave danger, un Jarel plus sournois que jamais et ma propension à m'attirer des ennuis, je vais devoir faire un choix : franchir - ou pas - la ligne et basculer du côté obscur. Bon, les paris sont ouverts : vais-je avoir droit à mon happy end avec mon tigre préféré ? Attention à ce que vous allez répondre, vous connaissez mon sale caractère ! La conclusion magistrale de la saga à succès Vic Swanson.