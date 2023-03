La relation enseignant-élève. Perspectives affective, humaniste, cognitive et sociale

Cet ouvrage propose une prise en compte simultanée des perspectives affective, humaniste, cognitive et sociale pour examiner la relation enseignant-élève (REE). Les différentes questions qu'il aborde ont pour but d'inviter le lectorat à réfléchir aux fondements de la REE, à apprécier ses bienfaits et sa portée dans le monde scolaire québécois. Ce livre s'adresse à tous les acteurs de l'éducation (parents, personnel enseignant et de direction, décisionnaires politiques) qui désirent approfondir leurs connaissances sur la REE et remettre en doute certains de leurs a priori.