La théorie des nombres est la branche des mathématiques qui s'intéresse principalement au recensement des nombres. Depuis de nombreuses années, elle est étudiée pour sa beauté et son élégance intrinsèques, notamment parce que plusieurs de ses défis sont si faciles à énoncer que tout le monde peut les comprendre, et pourtant personne n'a jamais été capable de les résoudre. Mais la théorie des nombres présente aussi depuis peu une grande importance pratique dans le domaine de la cryptographie. L'auteur présente les principaux domaines de la théorie classique des nombres, tant anciens que modernes. S'appuyant sur les travaux de plusieurs des plus grands mathématiciens du passé, tels qu'Euclide, Fermat, Euler et Gauss, il situe certains des problèmes les plus intéressants et les plus créatifs dans leur contexte historique.