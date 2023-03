La Baguette et le Miel

2012. Alice, célibataire entêtée de 35 ans qui vit en France, découvre une mystérieuse enveloppe qui la pousse à aller voir de ses yeux l'endroit où son père Simon a passé plus d'un quart de sa vie : Oran. 1961. Après 25 ans passés aux portes du Sahara, Simon rejoint la belle Oran à la veille de l'indépendance de l'Algérie. Il y rencontre Aïcha, une femme prise entre un mariage arrangé dont elle ne veut pas, et son désir de liberté vers ce pays inconnu : la France. Alors qu'Alice est à la recherche de son passé et qu'elle mène une véritable enquête, Aïcha poursuit ses rêves d'avenir... Chacune trouvera l'amour en chemin, mais à quel prix ? C'est l'histoire de deux femmes assoiffées de liberté que l'amour va réunir, à travers les époques et les pays.