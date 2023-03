(Se) former à la santé communautaire

Si dans votre vie professionnelle, associative ou citoyenne, vous vous reconnaissez comme acteur de santé ; Si vous souhaitez développer des projets structurés, centrés sur une communauté de personnes ; Si vous souhaitez découvrir des façons de faire, des méthodes qui ont fait leurs preuves ... alors ce livre s'adresse à vous. Il présente une pratique qui a duré plus de 15 ans : la démarche en santé communautaire enseignée par des formateurs de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Roubaix. Ce livre s'adresse à des équipes d'enseignants, d'éducateurs, d'animateurs socioculturels, de soignants, des membres d'associations citoyennes. Il se découpe en trois parties : - La première décrit la mise en place de cette formation par Michèle Pohier, experte dans le domaine et praticienne de terrain. - La deuxième partie clarifie les concepts qui sous-tendent cette nouvelle approche notamment avec des points de repères issus de l'histoire de la santé publique. Les points clés de la démarche en santé communautaire seront développés. La présentation de la boîte à outils méthodologiques illustrés par des exemples concrets permet de comprendre leur utilisation. - Dans la troisième partie, quatre projets sont détaillés : deux dans le champ sanitaire (l'un en service de médecine, l'autre en maison de retraite) ; deux du champ éducatif (l'un initié à partir d'un collège, l'autre d'une mairie). La conclusion met en perspective les démarches de santé communautaire, de soin et d'éducation du patient utilisées par les professionnels. Elle montre quelles compétences sont alors développées.