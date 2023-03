Stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Quelles responsabilités pour les organisations ?

Ce livre étudie les liens entre stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes en Europe. Plus précisément, il se fonde sur des données européennes pour étudier la prévalence des stéréotypes de genre, en France comme dans d'autres pays européens, et la manière dont ces stéréotypes de genre contribuent aux inégalités entre femmes et hommes dans la sphère professionnelle. Cependant, il s'intéresse aussi aux pratiques de gestion des ressources humaines et aux fonctionnements organisationnels qui favorisent ou au contraire portent atteinte à l'égalité. Ce livre cherche ainsi à préciser le rôle des entreprises dans l'atteinte de l'égalité femmes-hommes, dans un contexte où les stéréotypes de genre restent un facteur explicatif majeur des inégalités professionnelles.