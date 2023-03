Jeune journaliste, Jude Roth se voit confier la mission de retrouver un tableau volé par les nazis il y a 75 ans de cela. Mais La Femme en feu suscite toutes les convoitises... Un suspense qui a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times, et dont les droits cinématographiques ont été achetés par Sharon Stone. Une oeuvre d'art volée par les nazis, qui est l'objet de toutes les convoitises... Bientôt un film avec Sharon Stone A peine sortie de l'école de journalisme, Jude Roth se voit confier une mission aussi mystérieuse qu'inhabituelle par Dan Mansfield, célèbre journaliste d'investigation de Chicago. Gravement malade, Ellis Baum, créateur de chaussures de luxe et ami proche de Dan, veut retrouver un tableau volé par les nazis 75 ans auparavant. Son titre : La Femme en feu, la toile la plus connue du peintre expressionniste allemand Ernst Engel. Pendant ce temps, en Europe, Margaux de Laurent, richissime héritière, est également à la recherche de ce tableau. Galeriste de premier plan, Margaux a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Et quand Jude fait équipe avec l'artiste Adam Chase, son ancien amant, Margaux voit rouge. De la Seconde Guerre mondiale à nos jours, de Chicago à Paris, en passant par Amsterdam et Berlin, aucun tableau n'aura jamais suscité autant de convoitises, ni fait couler plus de sang...