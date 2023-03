Monstaboo. Tome 1

Leur mission : éradiquer tous les adultes déviants de la surface de la Terre... La rencontre improbable entre Maruka, une élève modèle, et un étrange monstre lapin aux pattes pleines de sang... Maruka est une adolescente modèle, mais le Monde dans lequel elle vit est rempli de monstres déviants et pervers qui se cachent sous une apparence d'humains normaux. Ces adultes ne montrent leur véritable apparence monstrueuse que lorsqu'ils se retrouvent seuls avec une proie. Et alors qu'elle est justement confrontée à l'un de ces " adultes ", Maruka est secourue par Mochizuki, un monstre à l'apparence de lapin, mais visiblement un peu différent des autres. Ensemble, ils vont alors s'unir pour débusquer et se débarrasser la ville de tous ces pervers qui rendent la vie des citoyens invivable... - Une série complète en 4 tomes - Une action et des combats intenses - Un duo de personnages charismatiques et attachants - Des monstres très originaux - Une thématique sur le harcèlement sexuel traité de façon allégorique - Un seinen réservé aux plus de 14 ans