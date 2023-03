Timoté : Timoté fait de la trottinette

Timoté découvre les joies de la trottinette ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses petits lecteurs. Aujourd'hui tante Mimi lui fait un très joli cadeau : une trottinette. Très vite, Timoté apprend à s'en servir assis et bientôt, comme un grand debout ! Attention ! Il ne faut pas oublier de mettre casque et genouillères avant de partir et bien s'arrêter au bout du trottoir ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !