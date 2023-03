Tu cours trop vite !

Rudy, fils de paysans, vit dans un village de Provence entouré de collines. C'est un vrai gars de la terre : il est nul à l'école (les profs lui font bien sentir) mais assez estimé de ses camarades car à 13 ans, il dépasse tout le monde d'une tête, sait conduire un tracteur et n'hésite pas à utiliser la force quand c'est nécessaire. Son meilleur ami Damien est tout l'inverse : solaire, fin et aérien comme un lutin, c'est le garçon le plus gentil et généreux du monde. Alors quand le jour de la rentrée en quatrième, Damien tombe amoureux de Léna qu'il a d'abord prise pour un garçon, le monde relativement tranquille de Rudy s'effondre. Léna, c'est aussi tout ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une fille pour qui tout semble facile et léger. Surtout quand il s'agit de remporter le concours de poésie ou de cartonner au cross du collège, que Rudy remporte tous les ans depuis la maternelle. Non, Rudy ne se laissera pas faire par cette parisienne de malheur.