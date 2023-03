Lorsque Max Weber décède subitement à Munich en 1920, à l'âge de cinquante-six ans, sa mort, après celles de Durkheim et Simmel, marque la fin d'une première génération de sociologues. L'auteur de L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme apparaît en effet comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne et comme l'un des grands penseurs de la modernité, indissociable de la révolution industrielle et de ses conséquences. Cet ouvrage se propose de restituer la singularité de son oeuvre, à travers l'intrication des questions théoriques qu'elle soulève, de ses résultats empiriques et de ses apports méthodologiques.