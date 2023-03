Ratatouille. L'histoire du film

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Ratatouille. Un texte adapté aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes. Dès 2 ans. L'histoire : Rémy n'est pas un rat comme les autres : il rêve de devenir un grand chef cuisinier ! Et il est prêt à tout pour sa passion de la cuisine... A Paris, il se retrouve dans les cuisines du grand restaurant Chez Gusteau. Malgré le danger et les pièges, Rémy va se lier d'amitié avec un jeune commis, Linguini, pour vivre son rêve !