La famille

5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Disney ! Un recueil d'histoires de famille pour le plus grand bonheur des petits et grands ! Découvrez 10 histoires aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : Encanto, L'histoire du film ; Les Aristochats, La fête surprise ; Les 101 Dalmatiens, La chasse aux oeufs ; Rebelle, Le défi de Merida ; Bambi, L'histoire du film ; La Reine des Neiges, Elsa à la rescousse ! ; Lilo et Stitch, Sur les vagues ; Luca, L'histoire du film ; Les Indestructibles, L'histoire du film ; Mulan, L'honneur d'un père ; Coco, L'histoire du film ; Le Monde Nemo, L'histoire du film