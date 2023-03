Des hommes libres

Trois générations de fermiers anglais se sont succédé sur la même terre. James Rebanks était encore adolescent lorsque son grand-père lui a transmis son savoir. Cet homme était le dernier maillon d'une agriculture millénaire. Pour lui, les champs et les bêtes avaient un nom, le paysage vibrait, les mouettes se nourrissaient des vers que sa charrue sortait du sol. Quand vient le tour du père de James, le monde agricole n'a que le mot " progrès " à la bouche. Les petites fermes sont acculées. Il faut se moderniser, rationaliser, s'agrandir ou périr. C'est une souffrance et une perte de sens. Lorsque James hérite du domaine, il décide d'intégrer les acquis de la science et de l'écologie pour réensauvager sa terre. Il fait de son exploitation une utopie, un modèle d'agriculture du xxie siècle. Ecrivain exceptionnel, James Rebanks est lu par des centaines de milliers de lectrices et de lecteurs. Il nous réconcilie avec le monde paysan et transmet une philosophie de vie dont chacun peut s'inspirer.