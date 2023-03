La vie est un grand champ de fleur

Le soir, deux gendarmes ont sonné chez nous. Ils fixaient le bout de leurs chaussures, et j'ai tout de suite compris que c'était grave. Le papa d'Anouk est guide de montagne, il sent la neige et la mousse à raser. Un matin, il serre Anouck dans ses bras et part travailler. Ce jour-là, il n'est jamais rentré, une avalanche l'a emporté. Depuis l'accident, Anouck et sa maman se reconstruisent. Elles apprennent à apprivoiser la douleur, à remettre de la couleur dans leur vie.