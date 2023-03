Epi, petit roi

C'est l'été. Epi est un jeune épicéa. Il se trouve petit et faible ; il ne ressemble pas aux autres arbres. Quand il sera grand, il aimerait être comme Bili, son ami le bouleau. "Ce n'est pas possible", lui dit sa maman... Les saisons passent et Epi comprend, peu à peu, ce qui fait sa force et sa beauté. Il est le roi de la forêt, celui qui ne faiblit pas l'hiver, celui qui veille sur ses amis. Quand le printemps revient, tous les arbres de la forêt ont retrouvé des forces et peuvent de nouveau jouer avec lui ! Un album où l'on découvre que grandir, c'est aussi apprendre à se connaître et à s'aimer tel que l'on est.