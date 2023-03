Après deux romans (Printemps difficile et La Villa sur le lac) et un récit (Pèlerin parmi les ombres), voici traduit en français le chef-d'œuvre de Boris Pahor : Arrêt sur le Ponte Vecchio. Ces nouvelles nous font traverser le XXe siècle dans ce qu'il aura présenté de plus lucide et de plus tragique. Des premières manifestations fascistes de 1920 au récent devoir de mémoire, Arrêt sur le Ponte Vecchio dresse le constat tour à tour désabusé et ironique, tendre et désenchanté - mais toujours plein d'espoir - du monde dans lequel nous vivons. Au fil de ses fictions, il nous entraîne dans les faubourgs de Trieste et sur les rives du Neckar, à la rencontre de personnages qui appartiendront bientôt à notre imaginaire occidental.