Cahiers d'études africaines N° 249 : Varia

Stephen Houstin & Andreas Stauder What is a hieroglyph ? Mickaël Orantin Remarques sur le verbe vendre. Dire l'échange marchand en guarani dans les missions jésuites du Paraguay (xviie-xviiie siècle) Anouk Cohen & Anis Fariji Apprendre le Coran par coeur. Une approche matérielle et sensorielle des techniques mnémoniques employées dans un kutt?b à Salé (Maroc) Marc Tabani L'islam à Vanuatu et les musulmans de Tanna. Traditions abrahamiques et coutumes mélanésiennes Anne Raulin Ces villes théâtre de l'inconscient