Une sédentarité heureuse

Depuis un coin préservé de l'Auvergne, l'auteur de ce texte sème des pistes de vie, de réflexion et de partage. Faisant corps avec sa maison rêvée, il pratique l'isolement mais s'ouvre bien volontiers aux hommes ; aux amis d'automne et de passage ; aux jeunes venus prouver, à eux-mêmes et aux autres, qu'un autre avenir est possible dans ces terres parfois oubliées. De saison en saison, il tire le fil de ses pensées, mêlant habilement nostalgie et curiosité, rêverie et lucidité, sans jamais imposer au lecteur sa vision de notre société. Des hivers rigoureux au retour des hirondelles, des pages de Thoreau aux merisiers en fleur, ce petit précis d'immédiateté regorge d'observations savoureuses.