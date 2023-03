On les appelait cane sciolti, chiens sans collier, parce qu'ils ne voulaient appartenir à aucune organisation politique dans cette Italie des années soixante-dix, quand toute une jeunesse rêvait de renverser la table pour changer le monde. Ce pan de l'histoire italienne va faire irruption de manière inattendue dans la vie de Ghjulia Boccanera, détective privée, occupée à rechercher un jeune ouvrier mystérieusement disparu d'un chantier pharaonique de Nice. Entre menaces étranges et réminiscences floues, les ¬chemins sont complexes pour dénouer les fils de cette histoire dans laquelle tout le monde semble porter un secret... "? Si Montale et Corbucci avaient eu une fille, c'est à Boccanera qu'elle ressemblerait. ? " Patrick Raynal "? La nouvelle héroïne du polar français. ? " Karine Papillaud Michèle Pedinielli née à Nice d'un mélange corse et italien, se consacre aujourd'hui à l'écriture. Elle a déjà publié, chez le même éditeur, Boccanera, Après les chiens et La patience de l'immortelle.