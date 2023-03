Le restaurant

Aller au restaurant, c'est rigolo : on mange des plats différents de ceux faits à la maison. Ce "Doc animé" fait découvrir l'univers du restaurant aux enfants grâce à 13 animations adaptées aux petites mains : les origines du restaurant avec les auberges, puis l'invention d'un lieu au XVIIIe siècle où on vient se restaurer pour le plaisir ; les différents types de cuisines et de lieux, suivre l'activité d'une brigade en cuisine, ouvrir son propre restaurant et choisir ses produits au marché, la mise en place de la salle, le service et deux exemples de restaurants autour du monde (le kaiseki ryori au Japon et la cuisine de rue en Inde). Eveiller ses papilles Pizzéria, crêperie, japonais ou food truck ? Des restaurants, il y en a plein, et on n'y mange pas les mêmes choses qu'à la maison ou à la cantine ! Goûter à différentes cuisines permet d'éveiller ses papilles et de découvrir différentes cultures. Se préparer à cette sortie familiale Aller au restaurant, c'est parfois un peu long pour les petits ! Grâce aux animations, l'enfant pourra se préparer à cette sortie familiale un peu spéciale et découvrir les coulisses de la profession en cuisine : affiche le menu, sors la pizza du four, flambe le dessert, apporte les plats...