Pouvoirs des pierres & Astrologie. Bien choisir ses cristaux en fonction de son signe astro !

Alliez l'astrologie et la pratique des cristaux pour mieux vous connaître et retrouver équilibre et bien-être ! Apprenez à générer votre propre carte du ciel et à déterminer votre grande trinité (signe solaire, signe lunaire, ascendant). Associez ces connaissances à la pratique des cristaux : chaque signe du zodiaque n'est pas associé à une seule pierre mais à plusieurs, à choisir selon votre carte du ciel, votre état psychique et vos ressentis. Vous aurez ainsi toutes les clefs pour agir sur vos énergies et les équilibrer ! Signe par signe, Claire Taupin présente l'énergie qui lui est associée, quelles pierres choisir en cas de déséquilibre, ainsi que des rituels à mettre en place (fumigation, décoctions...).