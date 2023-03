Un destin hors du commun Plus qu'une autobiographie, Le Monde d'en haut se lit comme une épopée. Porté par un destin hors du commun, l'enfant sauvage des Hautes Alpes est devenu un alpiniste de renom gravant son talent et son audace sur quelques-uns des plus beaux sommets du globe, de la Meije à l'Ama Dablam en Himalaya. Guide de haute montagne, professeur à l'Ecole National de Ski et d'Alpinisme, himalayiste chevronné, cet esthète de l'alpinisme a fait de sa vie une aventure permanente dictée par l'émotion et la passion. Un récit palpitant qui encorde le lecteur pour le guider vers ce monde de l'altitude, là où le coeur des hommes se livre sans détour. Extrait En définitive, nous n'avons rien. A peine un toit pour nous abriter. Nous tentons de nous organiser pour faire face à notre état d'extrême pauvreté. Je passe l'été à courir dans les champs et la forêt pour glaner des épis de blé, des baies sauvages, du petit-bois pour nous chauffer et nous éclairer grâce aux parties noueuses des branches, riches en essence de pin. Mais la chose n'est pas facile. Je suis né avec les pieds et les mains palmés. Mes doigts et mes orteils sont soudés entre eux. Un handicap qui me prive de dextérité et rend mes cueillettes laborieuses et douloureuses... .