On ferait comme si

Lorsque deux amis s'aventurent dans le jardin, celui-ci devient le décor d'une aventure incroyable et palpitante menée tambour battant. A la tête du royaume des citrouilles, ils affronteraient impitoyablement les périls de toutes sortes et s'envoleraient même pour Mars... Leur combat pour la liberté et leur imagination foisonnante n'auront aucune limite ! Ou presque...