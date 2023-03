Un imagier ludique et complet en forme de délicieux gâteau ! Un livre tout-carton avec une forme de découpe attractive adaptée aux petite mains. Un grand format solide et agréable à manipuler. Une centaine d'illustrations légendées à découvrir et de grandes images à explorer. Une thématique de fond qui s'inscrit dans le quotidien de l'enfant. L'alimentation sous toutes ses facettes Ludique et complet, cet imagier propose une centaine d'illustrations légendées pour tout découvrir de la cuisine : du marché à la cantine, en passant par le rôle des aliments. L'alimentation est un enjeu de santé publique qui touche à la fois au plaisir de la dégustation et à l'équilibre alimentaire. La cuisine en 6 thématiques "Mon doc en forme - La Cuisine" s'organise en six doubles thématiques. En page de gauche, l'enfant se régale à observer les multiples vignettes légendées et à nommer les éléments : - Les lieux où on fait les courses ; - D'où ça vient ? les végétaux et les animaux ; - Tous les aliments ; - Dans la cuisine ; - Les repas ; - Les habitudes alimentaires. En page de droite, l'enfant explore une grande image légendée. Il observe une scène pleine de vie et glane de nouvelles informations : - le marché de plein vent ; - l'agriculture biologique ; - la dégustation et les 5 sens ; - faire une recette ; - à la cantine ; - la pyramide des aliments.