2156. Iliane est le reliquat d'une société ébranlée par le réchauffement climatique. La ville, refermée sur elle-même sous un gigantesque dôme, est gérée par une IA et une surveillance généralisée. Mais l'épuisement des ressources grignote les stocks de caméras, et la population s'agite. Le paisible Sam Deson et la tête brûlée Le Kid se rencontrent à une soirée organisée par les activistes clandestins de l'Ivraisse, où ils découvrent le mythe d'une cité libre : la Cité d'Ivoire. Ils rencontrent aussi Maëlle Swan, qui, à la tête de son escouade, interrompt la réunion dans une violente descente de police. Chacun à leur façon, par l'enquête scrupuleuse, les tragiques compromissions ou en sautant en catastrophe d'un navire volant, ils vont partir à la recherche de la Cité d'Ivoire. Y trouveront-ils leurs réponses ? Un lieu pour vivre ? Existe-t-elle seulement ?