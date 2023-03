Nouilles, Ramens, Gyozas. Les plus faciles du monde

45 recettes de ramens et autres nouilles asiatiques les + faciles du monde. La tendance du moment est véritablement la cuisine asiatique notamment les ramens, les dim-sum et autres nouilles et raviolis asiatiques. JFM n'a pas résisté à " simplissimifier " ces recettes du moment. Soba, ramens, pho, somen, bobun, dim-sum, mandus, japchae n'auront plus de secrets pour vous et vous pourrez ainsi épater tous vos proches.