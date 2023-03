PostGIS. Tous les ingrédients pour concocter un SIG sur de bonnes bases

Stockez, manipulez et faites parler vos données géolocalisées, vecteur ou raster, avec PostGIS. Ce livre vise à fournir au lecteur tous les éléments nécessaires pour mettre en place un système d'information géographique (SIG) fondé sur l'utilisation conjointe de PostgreSQL et de PostGIS. Très détaillé et doté de nombreux exemples, il aidera aussi bien les débutants à se former que les utilisateurs intermédiaires et avancés à affiner leur pratique de l'outil. Organisé de manière thématique, les chapitres peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Une première partie permet de se familiariser avec les concepts clés de la cartographie informatique et présente les principaux éléments de l'écosystème PostGIS et son fonctionnement. La deuxième partie passe en revue le traitement des données vecteur : importation, création, stockage mais aussi édition, comparaison, validation, analyse des relations spatiales et gestion des réseaux. La troisième partie explique comment manipuler, interroger et traiter des données raster. Enfin, la dernière partie présente différentes facettes de l'administration d'une base PostgreSQL + PostGIS en production. Le livre a été écrit à partir de la version 15 de PostgreSQL et 3. 3. 2 de PostGIS.