Le programme RUBI pour gérer les comportements perturbateurs. Enfants TSA et troubles du comportement

Ce programme complet guide les professionnels dans l'accompagnement des familles : en 11 séances structurées autour d'objectifs précis, il les aide à donner une réponse adaptée aux comportement perturbateurs des enfants TSA ou qui ont des troubles du comportement. Il contient : les 11 séances et un guide d'évaluation pré- et post-intervention ; des liens de téléchargement des exercices à distribuer à la famille ; des liens vers les vidéos de démonstration des réponses à apporter aux comportements perturbateurs. Un matériel complet et totalement adapté.