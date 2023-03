Business model performant, business plan convaincant. Pour gagner la confiance des investisseurs, des banquiers et des partenaires, 2e édition

Indispensable au lancement d'une entreprise, le Business Model (BM) et le Business Plan (BP) sont des étapes essentielles qui vous feront gagner du temps (et de l'argent ! ). Le BM répond aux questions suivantes : Que vendez-vous et pourquoi ? A qui le vendez-vous ? Avec quelles ressources le vendez-vous ? Comment le vendez-vous ? Combien le vendez-vous ? Le BP explique la mise en oeuvre opérationnelle et stratégique des choix faits en réponse aux questions ci-dessus. L'auteure, entrepreneure après une première partie de carrière en audit et contrôle financier, aborde l'ensemble de ces étapes très concrètement et de façon structurée en y intégrant de nombreux exemples et témoignages. Points forts Permettre de démarrer rapidement pour agir efficacement Un concentré de réflexion, de connaissances et d'actions pour en tirer profit rapidement dans sa vie professionnelle De nombreux exemples et témoignages