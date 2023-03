Passez à l'action !

Comment voir grand pour transformer radicalement sa vie ! Après une jeunesse tumultueuse entre fêtes, alcool, drogue, angoisses et dépression, Noor Hibbert explique comment, en changeant d'état d'esprit, elle a métamorphosé sa vie. Forte de cette expérience, elle propose grâce à ce livre très documenté d'aider ses lecteurs à en faire de même et à avoir du succès dans tous les aspects de leur existence grâce à l'intelligence universelle, la loi de l'attraction. Tout commence par une pensée ou un désir qui permet d'attirer à soi ce que l'on veut vraiment. L'essentiel est d'y croire et de rester connecté aux vibrations de l'Univers en débranchant son ego pour laisser son âme prendre le relais. A travers des chapitres courts, l'autrice va à l'essentiel et nous exhorte à laisser le pouvoir de notre esprit et de l'Univers agir. Son ton humoristique et son franc-parler saura vous séduire pour vous faire goûter aux bénéfices qu'apportent la loi de l'attraction. Noor Hibbert est une force de la nature, et son livre un modèle de franchise, loin de toutes les cnneries qu'on peut lire, pour bâtir la vie la plus incroyable, vivifiante et inspirante possible. SARAH KNIGHT