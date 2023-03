"Mouvements inaccoutumés". Proverbes et expressions idiomatiques chez Rabelais et Montaigne

La présente étude des formules parémiques chez Rabelais et Montaigne s'appuie sur une approche lexicologique, une approche socio-linguistique prenant en compte des facteurs externes à la langue, et enfin, une approche stylistique du détournement. Rabelais et Montaigne font preuve d'un maniement très personnel de la langue, leur singularité se manifestant entre autres dans leur façon d'employer des énoncés parémiques, en exploitant les ressources de ces derniers. Dans les deux premières parties, l'approche lexicologique est privilégiée et plus précisément l'analyse de l'étymologie des formules ainsi que des relations systémiques et sémantiques qui les caractérisent. Le troisième versant est davantage socio-linguistique, prenant en compte des facteurs externes à la langue et ne considérant pas uniquement les structures linguistiques internes. Cette approche s'avère très pertinente étant donné que les proverbes tirent leur légitimité de la tradition. Ainsi, dans les Essais et dans les romans de Rabelais, ces formes d'origine populaire s'opposent aux formes de culture contestées par les auteurs. Enfin, dans la quatrième partie, le procédé de détournement est abordé du point de vue stylistique. Un tel usage des formules va à l'encontre des conventions. Affranchie de la sorte des contraintes du sérieux, la parole déploie sa créativité, en frôlant la dérision et l'absurde.