La Maison d'Angèle

C'est à Aups que, tous les étés, cinq amis passent leurs vacances. Leur immense terrain de jeux les accueille dans toute sa beauté. Mais cette année est particulière. Christophe, par le plus grand des hasards, découvre un passage secret les conduisant, lui et ses amis, dans une quête qui va animer leur séjour. En face d'eux, ils vont avoir fort à faire avec la bande adverse, l'ennemi de toujours, le Parigot. De pièges en coups tordus, ils cheminent, et nous les suivons dans leur périple aupsois, tout en découvrant l'Histoire de ce bourg millénaire. Certes, ils cherchent un trésor, mais à force d'épreuves c'est peut-être bien à leur propre découverte que les conduira cette chasse au trésor.