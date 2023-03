Il aura fallu la multiplication et l'accélération des menaces pour nous en convaincre : l'humain seul n'est rien. Le vivant est Un et indivisible. Un système prédateur, basé sur l'accumulation illimitée, a rompu les pactes vitaux et imposé son dogme, fracturant l'humanité et outrageant la nature. Face à cette emprise aliénante et à son endoctrinement, la langue est un premier bastion de résistance. Vaste polyphonie, ce livre donne la parole à tous les maillons de la chaîne du vivant, renouant avec l'unité oubliée du corps sidéral. Les voix révoltées s'insurgent contre les dérives mortifères et exhortent à retisser "la fertile étoffe d'alliance" . Dixième livre d'André Bonmort, "Corps sidéral" prolonge et accentue le cheminement littéraire engagé à travers "Danse avec l'hydre", jetant des ponts entre les genres et mettant en pratique la nécessité de "briser notre grille de lecture du monde pour en agencer autrement les éclats" .