200 calculs pour réussir un diagnostic financier. Toutes les mesures à prendre pour assurer la survie, le redressement et le développement de l'entreprise par la mise en place d'une nouvelle stratégie, 5e édition

Toutes les formules de calcul qu'il faut connaître et utiliser pour réussir un diagnostic financier La réalisation d'un diagnostic financier d'une entreprise permet de repérer et d'identifier des symptômes de dysfonctionnement et de mettre en oeuvre une thérapeutique adaptée. Ce diagnostic s'appuie sur les performances réalisées par l'entreprise et il permet d'envisager son avenir ainsi que les mesures à prendre pour assurer la survie, le redressement et le développement de l'entreprise par la mise en place d'une nouvelle stratégie. Cet ouvrage permet en 17 fiches d'appréhender les formules de calcul pour réussir le Diagnostic financier : - Analyse des résultats, de la structure financière et de la rentabilité - Risque économique - Trésorerie - Ratios - Calculs pour les flux de fonds et les flux de trésorerie - Rentabilité d'un projet d'investissementFinancement des investissements - Structure du financement - Plan de financement - Gestion du BFR normatif - Gestion des placements de trésorerie à court terme (actions et obligations) - Gestion des financements de trésorerie à court terme - Budget de trésorerie Points forts - Toutes les formules de calcul qu'il faut connaître et utiliser pour réussir un diagnostic financier