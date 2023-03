Meya Daeblone Tome 3 : Plat de résistance

L'Enfer n'a rien de bon pour une démone de la Gourmandise ! Et voilà... Avec ma chance, il fallait bien que ça arrive : je vais être jugée pour des crimes que je n'ai pas commis et être enfermée dans les Geôles de Cerbère jusqu'à la fin de ma vie... Au programme : prison lugubre, privation de pouvoirs - et de nourriture ! -, retrouvailles désagréables et haine viscérale à mon encontre. Tout ça avec pour seul espoir la promesse de Sylvien de vite me tirer de ce mauvais pas, sauf que, pour ça, il va devoir sortir l'artillerie lourde. En parlant de ça, il paraît que Nathan s'inquiète pour moi et qu'il a hâte de me revoir. Si ma situation n'était pas aussi pourrie, je m'en réjouirais, car notre attirance commune est de plus en plus forte. Toutefois, pour le moment, j'ai plus urgent, comme sauver un humain, encore ! Quand vais-je retrouver ma vie paisible, pleine de bons petits plats ? A priori, ce n'est pas pour tout de suite... #Enquête #Romance #MF #Humour #Démone