L'évangile essénien de la paix. Tome 3, Les manuscrits perdus de la fraternité des esséniens

" Avec arrogance, nous nous sommes éloignés de la Nature et l'esprit de Pan est mort. Les âmes des hommes ont été dispersées et l'espoir d'unité s'est perdu ; le glaive des croyances dogmatiques les empêche de se rejoindre. Vivre en harmonie avec l'Univers avait transformé la vie en une cérémonie majestueuse ; vivre en opposition avec l'Univers nous avait condamné à une vie basse, solitaire et sans issue. Cependant, en ce moment même, à nouveau, l'air du changement souffle sur la face du monde. Comme dans le début d'un nouveau rêve, à nouveau, la conscience humaine se réveille lentement. Une voix venue du passé ancien sonne divinement tout autour de notre petit monde. C'est à elle que je dédie ce livre. " Edmond Bordeaux Székely Ce troisième livre de l'Evangile Essénien est un recueil de textes de grande valeur spirituelle, littéraire, philosophique et poétique, issus de deux puissants courants de traditions imbriqués l'un dans l'autre. Le premier de ces courants, est celui dans lequel ont baigné les hébreux emprisonnés dans les geôles de Babylone : les Epopées de Gilgamesh y côtoient le Zend Avesta de Zarathoustra. Le second est celui qui traverse avec une majesté poétique les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, depuis l'époque indatable d'Enoch et des autres Patriarches, en passant par les Prophètes et jusqu'à la mystérieuse Fraternité Essénienne.