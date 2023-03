Une page du livre de Pia s'est envolée. Sa page préférée, plus précieuse que l'or. Pas une seconde à perdre : Pia se lance à sa poursuite ! Elle la cherche partout : derrière les barreaux d'une cage à oiseau désertée, au fond d'un trou de mémoire, dans le coffre-fort d'une banque dévalisée, entre la complainte d'un musicien désenchanté et les sanglots longs d'une amoureuse délaissée... Mais elle ne trouve sa page nulle part. Pia poursuivra-t-elle sa quête sans se laisser distraire, ou décidera-t-elle de prêter l'oreille et la plume aux personnages farfelus qui croisent son chemin ? Un album plein de surprises et de fantaisie, un regard tendre et original sur la vie et les péripéties qui font grandir.