Découvrir les oiseaux des campagnes et des villes

Un bel oiseau bigarré de rouge et de jaune chante du haut d'un arbuste ? Un autre rosé et gris-bleu descend le long d'un tronc d'arbre ? Que ce soit dans la rue, dans des parcs ou lors de balades dans la nature, vous vous demandez comment peut bien s'appeler cet oiseau ? Vous découvrirez dans ce guide plus de 30 espèces communes et apprendrez à les identifier facilement. Vous y trouverez en plus des anecdotes sur leur alimentation, leur comportement et leurs modes de reproduction. Emerveillez-vous en observant ces drôles d'oiseaux !