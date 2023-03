Cette couleur-là. Poèmes choisis

Chaque poème est sa propre histoire. Conflit pur. Sa propre perte. Brise de rêves, puis mort certaine. Reconnue comme l'une des figures les plus talentueuses de la poésie américaine contemporaine, Tracy K. Smith interroge notre place dans le monde. Dans Cette couleur-là, première rétrospective de son oeuvre, elle s'aventure au plus profond du langage poétique : les mots se heurtent aux limites du désir ou du corps, explorent la mort et les limites du monde extérieur, nous plongent dans les méandres de l'Histoire et font résonner puissamment les questions de racisme et d'inégalités. Qu'elle scande l'élégie, la prière ou l'indignation, sa voix singulière insiste sur la place fondamentale de l'espoir. Tracy K. Smith est une poétesse afro-américaine née en 1972. Diplômée des universités de Harvard et de Columbia, elle est l'autrice de quatre recueils de poèmes très remarqués aux Etats-Unis, dont Life on Mars (Graywolf Press, 2011) qui a reçu le prestigieux prix Pulitzer. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Abdourahman Waberi