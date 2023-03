Undead Unluck Tome 10

Andy et ses compagnons partent en mission pour secourir Fûko et éliminer Spring. S'ensuit alors une lutte acharnée contre les membres de l'Under qui les attendaient. De son côté, Fûko atteint toute seule le sommet de la tour et elle propose alors à Spring de discuter. Mais à cause de l'influence de Dieu qu'il subit, l'UMA préfère affronter Unluck dans un jeu en trois manches...