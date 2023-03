Principes élémentaires de la typographie. Une histoire des styles

Traduit dans plus de dix langues et considéré comme un ouvrage de référence par les designers, typographes et spécialistes de l'objet imprimé du monde entier, Les Eléments du style typographique de Robert Bringhurst est considéré par le dessinateur de caractères allemand Hermann Zapf comme "la Bible du typographe" . Publié à l'origine en 1992, cet ouvrage majeur manquait jusqu'alors cruellement à la bibliothèque francophone d'outils théoriques propres aux domaines du design et de la typographie. Récit vivant et critique des développements de la typographie au fil des siècles, ce livre revient sur les principes fondamentaux qui encadrent cette discipline et offre aux lecteurs des clés leur permettant de composer un texte de manière optimale afin de le rendre le plus agréable à lire possible. Véritable guide pour les étudiants, ce livre s'adresse particulièrement aux designers graphiques, éditeurs et typographes, ou plus largement à toute personne intéressée par la chose imprimée et désireuse de perfectionner son travail. Dans cet essai, Robert Bringhurst revient sur l'histoire de la typographie et décrit l'expansion progressive du rôle de la composition typographique, dont le champ d'action s'étend désormais bien au-delà de l'objet imprimé. Suite à l'apparition de nouvelles disciplines et medium au cours du XXe siècle, l'auteur décrit l'évolution et l'adaptation des règles typographiques appliquées à ces nouveaux supports que sont les affiches, flyers ou encore les sites Internet. Cet ouvrage permet également d'explorer des notions fondamentales comme celles de l'interlettrage, des ligatures ou de l'interlignage et retrace l'histoire de plusieurs caractères ayant marqué le domaine de la typographie. A travers de nombreux exemples issus de domaines aussi variés que la musique ou les mathématiques, l'auteur démontre en quoi le rythme, les proportions et l'espacement s'avèrent être des notions décisives pour qui souhaite créer une composition adaptée, bien pensée et qui retiendra l'attention du lecteur. Mises bout à bout, chacune de ces connaissances techniques permettent de décomposer et de comprendre la structure de n'importe quel texte, imprimé ou non. Dans une langue claire et limpide qui n'est pas sans rappeler son activité de poète, l'auteur y décrit la typographie comme un langage caché permettant de faire ressortir certains aspects du texte ou d'influencer la manière dont il sera reçu par ses lecteurs sans même que ceux-ci s'en aperçoivent. L'ouvrage est accompagné de nombreux schémas explicatifs et enrichi d'annexes répertoriant les fonderies et les dessinateurs de caractères, ou encore de définitions des termes technique.