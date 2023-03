Olive et Zélie

Olive, la petite soeur d'Odilon, rêve de suivre les traces de son frère. Pour devenir une escargote de course, elle va devoir aller au bout d'elle-même ! Un entrainement de championne l'attend pour la préparer à affronter le circuit de la Grande Laitue... Zélie, de son côté, prépare un spectacle avec Bélonias, sous l'oeil avisé de tante Hypoline. Soudain, patatras, une virevolte entraine sa chute puis une visite à l'hôpital. Pourra-t-elle toujours monter sur scène ? Après le succès de Marcel et Odilon, retrouvez leur univers à hauteur de brin d'herbe dans trois nouvelles histoires drôles et émouvantes où coccinelles et escargots poursuivent leur rêve sans jamais oublier de faire la fête.