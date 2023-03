Guide secret de Caen et ses environs

- Une cinquantaine de récits originaux et secrets qui évoquent des lieux souvent méconnus de Caen et de ses environs. - En quatre parties, ce sont des pans historiques de la région caennaise qui se dévoilent à travers l'évocation de sites (la maison des Cadrans, la rue Froide, Ouistreham...), d'événements et de personnages (Guillaume le Conquérant, Eugène Poubelle, David Hockney...), de spécialités (bicuiterie Jeannette, l'Embuscade...) et de légendes mystérieuses (le fantôme de l'hôtel d'Escoville, la promenade des condamnnés, le poltergeist de la rue Arcisse-de-Caumont...) En couverture : l'abbaye aux Dames de Caen